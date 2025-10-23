«Нефтехимик» показал форму к 57-летию клуба и 30-летию в высших дивизионах России: «В дизайне – история каждого комплекта за последние три десятилетия»

«Нефтехимик» показал альтернативную форму к 57-летию клуба.

Нижнекамский клуб проведет в ней матч FONBET КХЛ с «Металлургом», который состоится 23 октября.

«Нефтехимик » также отмечает 30 лет участия в высших дивизионах российского хоккея.

«В дизайне джерси – история каждого комплекта команды за последние три десятилетия!» – сказано в сообщении.

Фото: t.me/wolfstaya

