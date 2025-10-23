Канцеров о Кузнецове в «Металлурге»: «Прекрасно влился, на позитиве – в раздевалке весело стало. Женька опытный, у него такой багаж в игре»

Роман Канцеров заявил, что Евгений Кузнецов легко влился в «Металлург».

Кузнецов провел за магнитогорский клуб 5 матчей в FONBET КХЛ и набрал 5 (0+5) очков при полезности «плюс 2».

– Подстегивает ли дополнительная конкуренция в нападении? У вас в команде приличная ротация.

– Да, конкуренция хорошая. Сейчас, конечно, есть несколько травм у ведущих игроков. Команда у нас мастеровитая, все стараются показать высокий уровень. Не у всех получается, но это спорт – выигрывает сильнейший.

– Как Кузнецов зашел в команду, быстро адаптировался?

– Женька прекрасно влился, на позитиве. В раздевалке весело стало. Он опытный, у него такой багаж в игре. Вчера мне подсказывал, как на точке можно действовать.

У соперника на вбрасывания выходит такой человек, как Ткачев (из «Сибири» – Спортс’‘), а мне удавалось у него выигрывать. Уже какой-то опыт есть, – сказал форвард «Металлурга » Роман Канцеров .

