Губерниев о СКА: «У Ларионова что‑то не клеится – не удивлюсь, если тренер поменяется в ближайшее время. ЦСКА постепенно выправляется, а Петербург подзавяз»

Дмитрий Губерниев заявил, что не удивится отставке Игоря Ларионова из СКА.

Клуб из Санкт-Петербурга проиграл 8 из 9 последних матчей в FONBET КХЛ и занимает девятое место в Западной конференции.

«Что‑то не клеится у Ларионова . Надо понять, почему. Неужели какая‑то психологическая история даже не столько у игроков, сколько у тренера. Потому что это действительно все слишком сильно затянулось.

Там ЦСКА лихорадило, но армейцы выправляются постепенно, а Петербург еще больше подзавяз… Поэтому мне сложно сказать. Но думаю, сейчас Ларионову не позавидуешь уже. Не удивлюсь, если у них поменяется тренер в ближайшее время.

По игрокам команда, может, и не самая звездная. Но, честно говоря, приходил Ларионов совсем под другое… Желаю ему всяческих удач, но начало обескураживает, конечно», – сказал комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев .

Назаров о СКА и ЦСКА: «Не нужно сбрасывать их со счетов – запас прочности и перспективы там есть. Турнирное положение выправится, все еще впереди»