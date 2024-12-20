Роман Ротенберг: «Чтобы догнать и обогнать НХЛ, необходимо строить такие арены, как у СКА, развивать хоккей. Идем в КХЛ к атакующей игре, нужно еще много работать»
Роман Ротенберг назвал условия приближения КХЛ к уровню НХЛ.
«Мы в КХЛ идем шаг за шагом в том направлении, чтобы играть в атакующий хоккей.
Я считаю, что нам нужно догнать и обогнать НХЛ, а чтобы это сделать, необходимо строить такие арены, как у СКА, инфраструктуру, работать с болельщиками и развивать сам хоккей.
В это включается и судейство, и развитие игроков, и тактика, и работа журналистов, все в одном. Это очень важно.
Нам нужно еще очень много работать, чтобы обогнать НХЛ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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