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  • Роман Ротенберг: «Чтобы догнать и обогнать НХЛ, необходимо строить такие арены, как у СКА, развивать хоккей. Идем в КХЛ к атакующей игре, нужно еще много работать»
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Роман Ротенберг: «Чтобы догнать и обогнать НХЛ, необходимо строить такие арены, как у СКА, развивать хоккей. Идем в КХЛ к атакующей игре, нужно еще много работать»

Роман Ротенберг назвал условия приближения КХЛ к уровню НХЛ.

«Мы в КХЛ идем шаг за шагом в том направлении, чтобы играть в атакующий хоккей.

Я считаю, что нам нужно догнать и обогнать НХЛ, а чтобы это сделать, необходимо строить такие арены, как у СКА, инфраструктуру, работать с болельщиками и развивать сам хоккей.

В это включается и судейство, и развитие игроков, и тактика, и работа журналистов, все в одном. Это очень важно.

Нам нужно еще очень много работать, чтобы обогнать НХЛ», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
logoРоман Ротенберг
logoКХЛ
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