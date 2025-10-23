Мурашов одержал 4 победы в 4 играх за фарм «Питтсбурга» в АХЛ. Голкипер стал 1-й звездой матча с «Лихай Вэлли»
Сергей Мурашов одержал 4 победы в 4 играх за фарм-клуб «Питтсбурга» в АХЛ.
21-летний голкипер помог «Уилкс-Бэрри» обыграть «Лихай Вэлли» (4:1) в матче регулярного чемпионата АХЛ.
Мурашов отразил 26 бросков в створ из 27, став первой звездой встречи. В текущем сезоне на его счету 93,8% сэйвов при коэффициенте надежности 1,75.
Отметим, что в прошлой регулярке АХЛ российский вратарь выиграл 11 матчей подряд за фарм «Питтсбурга».
Опубликовал: Максим Федер
Источник: сайт АХЛ
