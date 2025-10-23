«Калгари» проиграл 7 матчей подряд. Команда обыграла только «Эдмонтон» в первой игре сезона, отыгравшись с 0:3
Серия поражений «Калгари» продлилась до семи матчей.
Команда тренера Райана Хаски уступила «Монреалю» (1:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Флэймс» проиграли в седьмом матче подряд после того, как в первой игре сезона обыграли «Эдмонтон» (4:3 Б), отыгравшись с 0:3.
На данный момент «Калгари» занимает 15-е место в таблице Западной конференции, набрав три очка.
