«Калгари» проиграл 7 матчей подряд. Команда обыграла только «Эдмонтон» в первой игре сезона, отыгравшись с 0:3

Серия поражений «Калгари» продлилась до семи матчей.

Команда тренера Райана Хаски уступила «Монреалю» (1:2 ОТ) в игре регулярного чемпионата НХЛ .

«Флэймс» проиграли в седьмом матче подряд после того, как в первой игре сезона обыграли «Эдмонтон » (4:3 Б), отыгравшись с 0:3.

На данный момент «Калгари » занимает 15-е место в таблице Западной конференции, набрав три очка.