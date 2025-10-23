«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)

«Монреаль» хочет продлить контракт с Майком Мэтисоном.

Действующее соглашение 31-летнего защитника рассчитано до 30 июня 2026 года. Средняя годовая зарплата хоккеиста – 4,875 млн долларов.

В текущем сезоне Мэтисон провел 8 матчей и набрал 5 (2+3) очков при полезности «плюс 5» и среднем игровом времени 24:14.

«Думаю, оптимальный вариант для клуба и игрока – договор на четыре-пять лет. «Монреаль » склоняется к четырем, а игрок – к пяти годам.

Мэтисон хотел бы остаться, а клуб хочет продлить его. «Канадиенс» высоко ценят его лидерские качества и считают важной частью команды», – сказал инсайдер TSN Пьер ЛеБрюн на подкасте The Sick Podcast.

Начало матча «Калгари» – «Монреаль» задержали из-за проблем со светом. Большая половина освещения не работала, когда команды начали игру