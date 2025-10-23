  • Спортс
«Флорида» – 1-я в рейтинге фронт-офисов клубов НХЛ по версии The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Колорадо» – 6-й, «Вашингтон» – 8-й, «Эдмонтон» – 11-й

«Флорида» возглавила рейтинг фронт-офисов клубов НХЛ по версии The Athletic.

Они опросили 37 генеральных менеджеров и высокопоставленных руководителей команд НХЛ, попросив их назвать пять лучших фронт-офисов лиги.

За первое место давалось 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, четвертое место получало 3 очка, пятое – 1.

Полный рейтинг выглядит следующим образом:

1. «Флорида» – 311 очков (25 первых мест);

2. «Даллас» – 212 очков (6);

3. «Тампа» – 97 очков (4);

4. «Виннипег» – 77 очков;

5. «Вегас» – 76 очков;

6. «Колорадо» – 57 очков (6);

7. «Монреаль» – 44 очка (1);

8. «Вашингтон» – 35 очков;

9. «Сент-Луис» – 20 очков;

10. «Каролина» – 9 очков;

11. «Эдмонтон» – 8 очков;

12. «Торонто» – 6 очков;

13. «Рейнджерс» – 5 очков;

14. «Юта» – 2 очка.

По одному баллу набрали «Миннесота», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес».

Опубликовал: Максим Федер
Источник: The Athletic
рейтинги
