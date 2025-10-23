«Флорида» – 1-я в рейтинге фронт-офисов клубов НХЛ по версии The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Колорадо» – 6-й, «Вашингтон» – 8-й, «Эдмонтон» – 11-й
«Флорида» возглавила рейтинг фронт-офисов клубов НХЛ по версии The Athletic.
Они опросили 37 генеральных менеджеров и высокопоставленных руководителей команд НХЛ, попросив их назвать пять лучших фронт-офисов лиги.
За первое место давалось 10 баллов, за второе – 7, за третье – 5, четвертое место получало 3 очка, пятое – 1.
Полный рейтинг выглядит следующим образом:
1. «Флорида» – 311 очков (25 первых мест);
2. «Даллас» – 212 очков (6);
3. «Тампа» – 97 очков (4);
4. «Виннипег» – 77 очков;
5. «Вегас» – 76 очков;
6. «Колорадо» – 57 очков (6);
7. «Монреаль» – 44 очка (1);
8. «Вашингтон» – 35 очков;
9. «Сент-Луис» – 20 очков;
10. «Каролина» – 9 очков;
11. «Эдмонтон» – 8 очков;
12. «Торонто» – 6 очков;
13. «Рейнджерс» – 5 очков;
14. «Юта» – 2 очка.
По одному баллу набрали «Миннесота», «Филадельфия» и «Лос-Анджелес».
