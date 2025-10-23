Назаров о «Шанхае»: «Китайский проект радует, рука Галлана заметна. После ребрендинга и трансферов команда стала реальной силой»

Андрей Назаров прокомментировал игру «Шанхая» в текущем сезоне FONBET КХЛ.

Команда идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 22 очка за 16 матчей.

«Радует китайский проект. Мы видим, что «Шанхай » очень достойно выступает в регулярном чемпионате, идут в группе лидеров, заметна тренерская рука опытного канадского специалиста Жерара Галлана .

Отмечу и нападающего Никиту Попугаева , чью карьеру мы перезапускали в «Сочи» и давали парню второй шанс. Он неплохо им воспользовался.

Теперь «драконы» далеко не мальчики для битья, а грозный и серьезный соперник, с которым всем нужно считаться.

После ребрендинга и активной трансферной кампании команда стала реальной силой», – сказал бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров .

