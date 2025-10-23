Назаров о «Шанхае»: «Китайский проект радует, рука Галлана заметна. После ребрендинга и трансферов команда стала реальной силой»
Команда идет на четвертом месте в Западной конференции, набрав 22 очка за 16 матчей.
«Радует китайский проект. Мы видим, что «Шанхай» очень достойно выступает в регулярном чемпионате, идут в группе лидеров, заметна тренерская рука опытного канадского специалиста Жерара Галлана.
Отмечу и нападающего Никиту Попугаева, чью карьеру мы перезапускали в «Сочи» и давали парню второй шанс. Он неплохо им воспользовался.
Теперь «драконы» далеко не мальчики для битья, а грозный и серьезный соперник, с которым всем нужно считаться.
После ребрендинга и активной трансферной кампании команда стала реальной силой», – сказал бывший тренер клубов FONBET КХЛ Андрей Назаров.
