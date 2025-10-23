«Монреаль» выиграл 6 из 8 матчей в сезоне НХЛ. Команда Сен-Луи идет 2-й на Востоке
«Монреаль» выиграл шесть из восьми матчей в сезоне НХЛ.
Команда тренера Мартена Сен-Луи обыграла «Калгари» (2:1 ОТ) на выезде в игре регулярного чемпионата НХЛ.
«Канадиенс» одержали 6 побед в 7 последних матчей, а в общей сложности у клуба 6 побед в 8 играх с начала этого сезона.
На данный момент команда занимает второе место в таблице Восточной конференции, имея в активе 12 очков.
«Монреаль» продолжит чемпионат выездным матчем 24 октября против «Эдмонтона».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
