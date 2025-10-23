«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH.

Это произошло накануне концерта музыканта в «Фетисов Арене». На фото также присутствует генеральный директор «Адмирала » Алексей Ан.

У PHARAOH более 3,5 млн прослушиваний за месяц на Яндекс.Музыке. Самые популярные треки – «Дико, например», «Одним целым» и «Black Siemens».

Песня «Black Siemens» содержит следующие слова:

«Скрт-скрт, скрт-скрт, в мертвых найках;

Скрт-скрт, скрт-скрт, в белой майке (скрт, скрт!);

Скрт-скрт, скрт-скрт, черный сталкер (пау-пау-пау-пау!).

Фото: t.me/hcadmiralru