«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH

«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH.

Это произошло накануне концерта музыканта в «Фетисов Арене». На фото также присутствует генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан.

У PHARAOH более 3,5 млн прослушиваний за месяц на Яндекс.Музыке. Самые популярные треки – «Дико, например», «Одним целым» и «Black Siemens».

Песня «Black Siemens» содержит следующие слова:

«Скрт-скрт, скрт-скрт, в мертвых найках;

Скрт-скрт, скрт-скрт, в белой майке (скрт, скрт!);

Скрт-скрт, скрт-скрт, черный сталкер (пау-пау-пау-пау!).

Фото: t.me/hcadmiralru

Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
logoАдмирал
игровая форма
фото
logoКХЛ
музыка
Фетисов Арена
Алексей Ан
