«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH
Это произошло накануне концерта музыканта в «Фетисов Арене». На фото также присутствует генеральный директор «Адмирала» Алексей Ан.
У PHARAOH более 3,5 млн прослушиваний за месяц на Яндекс.Музыке. Самые популярные треки – «Дико, например», «Одним целым» и «Black Siemens».
Песня «Black Siemens» содержит следующие слова:
«Скрт-скрт, скрт-скрт, в мертвых найках;
Скрт-скрт, скрт-скрт, в белой майке (скрт, скрт!);
Скрт-скрт, скрт-скрт, черный сталкер (пау-пау-пау-пау!).
Фото: t.me/hcadmiralru
Опубликовал: Максим Федер
Источник: телеграм-канал «Адмирала»
