«Нью-Джерси» лидирует в таблице Востока после 6-й победы подряд. Команда Кифа обыграла «Миннесоту» (4:1)

«Нью-Джерси» выиграл шесть из семи матчей в сезоне НХЛ.

Команда тренера Шелдона Кифа обыграла «Миннесоту» (4:1) дома в игре регулярного чемпионата НХЛ .

Таким образом, «Дэвилс» продлили победную серию до шести матчей. «Нью-Джерси » в этом сезоне проиграл только один раз – в первой игре сезона против «Каролины» (3:6).

На данный момент команда возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 12 очков в 7 матчах.

«Нью-Джерси» продолжат регулярный чемпионат 25 октября матчем против «Сан-Хосе».