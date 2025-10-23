  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Нью-Джерси» лидирует в таблице Востока после 6-й победы подряд. Команда Кифа обыграла «Миннесоту» (4:1)
0

«Нью-Джерси» лидирует в таблице Востока после 6-й победы подряд. Команда Кифа обыграла «Миннесоту» (4:1)

«Нью-Джерси» выиграл шесть из семи матчей в сезоне НХЛ.

Команда тренера Шелдона Кифа обыграла «Миннесоту» (4:1) дома в игре регулярного чемпионата НХЛ.

Таким образом, «Дэвилс» продлили победную серию до шести матчей. «Нью-Джерси» в этом сезоне проиграл только один раз – в первой игре сезона против «Каролины» (3:6).

На данный момент команда возглавляет таблицу Восточной конференции, набрав 12 очков в 7 матчах.

«Нью-Джерси» продолжат регулярный чемпионат 25 октября матчем против «Сан-Хосе».

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
logoНью-Джерси
logoНХЛ
logoМиннесота
logoШелдон Киф
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Грицюк забил первый гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Миннесотой». Форвард «Нью-Джерси» набрал 5 очков в 7 играх сезона
235 минут назадВидео
Главные новости
НХЛ. «Нью-Джерси» победил «Миннесоту», «Баффало» обыграл «Детройт», «Калгари» играет с «Монреалем»
2115 минут назадLive
Грицюк забил первый гол в НХЛ и стал 3-й звездой матча с «Миннесотой». Форвард «Нью-Джерси» набрал 5 очков в 7 играх сезона
235 минут назадВидео
Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Вопрос об отставке из СКА не возникал. Легко на все наплевать и уйти – это не в моем характере, я буду бороться до конца. Верю, что можно все исправить»
28вчера, 20:44
Ларионов после 3:4 с ЦСКА: «Ребята в раздевалке говорят сейчас, главное, чтобы все было по‑мужски. Сказал речь, надо держаться вместе, нельзя уйти в себя»
17вчера, 20:21
Игроки СКА после 3:4 от ЦСКА отдельно собрались в раздевалке без тренеров («Чемпионат»)
34вчера, 20:10
«Ротенберг – как Жириновский. Говорит непонятные вещи, но через 2-3 года они сбываются. На четвертый сезон в СКА он бы выиграл Кубок». Сервисмен сборной Рогатин о тренере
26вчера, 19:34
У СКА 8 поражений в 9 последних матчах – сегодня от ЦСКА. Команда Ларионова идет 9-й на Западе
95вчера, 18:56
КХЛ. «Ак Барс» одолел «Локомотив», СКА проиграл ЦСКА, «Сочи» уступил «Торпедо», «Динамо» Минск победило «Ладу»
306вчера, 18:51
«Ак Барс» выиграл 8 матчей подряд – победили «Локомотив» (1:0) сегодня. Команда Гатиятулина идет 2-й на Востоке
9вчера, 18:26
Сервисмен сборной России Рогатин о режиме хоккеистов в СССР: «Кожевников – злостный нарушитель. И через забор убегал, и что только не делал. Уникальный товарищ, конечно»
8вчера, 18:07
Ко всем новостям
Последние новости
«Баффало» прервал победную серию «Детройта» из 5 матчей. Дебютировавший в НХЛ вратарь Эллис – 1-я звезда игры с 27 отраженными бросками
5 минут назад
Никитин о 4:3 со СКА: «Восьмерка для ЦСКА – неприемлемо. Ребята молодчики, поводов немного давали для запикиваний микрофона»
4вчера, 20:36
Крикунов об 1:3 с «Торпедо»: «Вся ответственность лежит на нападающих «Сочи». Надо забивать, это их работа, они с ней явно не справляются»
вчера, 19:57
Гатиятулин об 1:0 с «Локомотивом»: «К октябрю «Ак Барс» набрал ход, стабильность в звеньях появилась. Время безусловных фаворитов в прошлом, со всеми командами надо настраиваться»
вчера, 19:44
Хартли о 0:1 с «Ак Барсом»: «Локомотиву» пришлось выживать в первых двух периодах. Как будто мы только узнали, что Радулов такой горячий, но он привносит эмоции и страсть»
6вчера, 19:17
У «Сочи» 6 поражений подряд. Команда Крикунова идет 11-й на Западе
вчера, 19:01
Тренер «Лады» Десятков о 0:4 с «Динамо» Минск: «Сейчас искать крайнего, делать кого‑то виноватым – зачем? Беру вину на себя – за большинство, меньшинство и за все, что происходит»
3вчера, 18:40
Роман Ротенберг: «Провели рабочую встречу с губернатором Новосибирской области. Приглашаю всех на Кубок Первого канала! Это будет большое событие для Новосибирска»
6вчера, 17:56
Сервисмен сборной России о физподготовке игроков в СССР: «В стране есть особо было нечего, поэтому к питанию относились просто. На предсезонке творилось страшное – выживали сильнейшие»
16вчера, 17:38
«Лада» проиграла четыре матча подряд. У команды Десяткова 14 поражений в 18 играх сезона и 10-е место на Западе
2вчера, 17:19