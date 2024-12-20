Роман Ротенберг: «Даже в оборонительном хоккее есть риски – такой стиль не гарантирует победу. В НХЛ поменяли правила и судейство в пользу голов, чтобы люди ходили»

Роман Ротенберг поделился мыслями относительно оборонительного стиля хоккея.

«Я согласен с Игорем Ларионовым . Даже в оборонительном хоккее есть риски. Ведь ты отдаешь шайбу и пространство, все равно будут броски. Такой стиль не гарантирует победу, но это право каждого тренера.

Если мы посмотрим на НХЛ, в свое время там были очень оборонительные команды.

В 2004 году поменяли правила и судейство в пользу голов, чтобы люди ходили на трибуны. Было собрание владельцев, которые согласились с этим с точки зрения экономики и болельщиков.

Спортивная часть – это часть процесса, как и болельщики. Тогда решили в НХЛ , что хотят играть в такой хоккей, а для этого нужно брать на работу тренеров, ставящих атакующий хоккей.

Не было никакого запрета, а просто было решение владельцев», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг .