Роман Ротенберг: «Даже в оборонительном хоккее есть риски – такой стиль не гарантирует победу. В НХЛ поменяли правила и судейство в пользу голов, чтобы люди ходили»
Роман Ротенберг поделился мыслями относительно оборонительного стиля хоккея.
«Я согласен с Игорем Ларионовым. Даже в оборонительном хоккее есть риски. Ведь ты отдаешь шайбу и пространство, все равно будут броски. Такой стиль не гарантирует победу, но это право каждого тренера.
Если мы посмотрим на НХЛ, в свое время там были очень оборонительные команды.
В 2004 году поменяли правила и судейство в пользу голов, чтобы люди ходили на трибуны. Было собрание владельцев, которые согласились с этим с точки зрения экономики и болельщиков.
Спортивная часть – это часть процесса, как и болельщики. Тогда решили в НХЛ, что хотят играть в такой хоккей, а для этого нужно брать на работу тренеров, ставящих атакующий хоккей.
Не было никакого запрета, а просто было решение владельцев», – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Metaratings
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