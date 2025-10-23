  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Дыняк о конфликте с Радуловым: «Погавкали друг на друга чуть-чуть. Трэш-ток должен присутствовать, но в меру»
1

Дыняк о конфликте с Радуловым: «Погавкали друг на друга чуть-чуть. Трэш-ток должен присутствовать, но в меру»

Никита Дыняк прокомментировал конфликт с Александром Радуловым.

Вчера «Ак Барс» победил «Локомотив» в игре FONBET чемпионата КХЛ (1:0).

– Какие эмоции после матча?

– Я люблю такой хоккей: все близко, много стычек, где-то перетекает в агрессию. Хоккей в стиле плей-офф. Знаем, что Ярославль – сильная команда. Готовились, видео смотрели.

– На льду пересекались сегодня с Александром Радуловым?

– Так, чуть-чуть «погавкали» друг на друга. Неотъемлемая часть нашей работы. Трэш-ток должен присутствовать, но в меру.

– В октябре пока ни одного поражения у «Ак Барса». Есть задача пройти месяц без поражений?

– Мы идем от игры к игре. Самая главная для нас игра – следующая, – сказал нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.

«##### здоровая, тебе нельзя играть в хоккей. В баскетбол иди». Радулов – Долженкову в матче «Локомотива» с ЦСКА

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoНикита Дыняк
logoКХЛ
logoАк Барс
logoАлександр Радулов
logoЛокомотив
logoСпорт-Экспресс
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Хартли о 0:1 с «Ак Барсом»: «Локомотиву» пришлось выживать в первых двух периодах. Как будто мы только узнали, что Радулов такой горячий, но он привносит эмоции и страсть»
вчера, 19:17
Хайруллин опроверг, что Радулов причастен к мошенничеству на сумму свыше 20 млн долларов: «Человек, кинувший Радулова на большие деньги, давно сидит. А Радулов играет, вот и все»
вчера, 15:26
Сурин о Радулове: «Никогда не долбит меня, иногда говорит не очень доброе, подсказывает. Может вспомнить, что при Никитине я бы за что-то получил порядочно, могли и присадить»
19 октября, 18:12
Главные новости
КХЛ. «Сибирь» принимает «Салават Юлаев», «Авангард» против «Северстали», «Трактор» в гостях у «Автомобилиста», «Спартак» встретится с «Динамо»
сегодня, 12:30Live
Депутат Журова про 1 гол в 7 матчах у Овечкина: «Это спортивный расчет, Саша бережет себя и правильно делает. Самое важное – плей-офф, ближе к которому и будет пик формы»
34 минуты назад
Бахмутов о тренере СКА: «Возвращать Ротенберга, оставлять Ларионова, либо искать новую фамилию – пусть менеджеры думают, что делать. Я бы обратил взор на иностранца»
47 минут назад
Канцеров о Кузнецове в «Металлурге»: «Прекрасно влился, на позитиве – в раздевалке весело стало. Женька опытный, у него такой багаж в игре»
сегодня, 12:28
«Флорида» – 1-я в рейтинге фронт-офисов клубов НХЛ по версии The Athletic. «Даллас» – 2-й, «Тампа» – 3-я, «Колорадо» – 6-й, «Вашингтон» – 8-й, «Эдмонтон» – 11-й
сегодня, 12:15
«Шанхай» может расторгнуть договор с Душаком. У защитника 0+8 за 16 матчей в сезоне КХЛ (Артур Хайруллин)
сегодня, 11:56
«Нефтехимик» показал форму к 57-летию клуба и 30-летию в высших дивизионах России: «В дизайне – история каждого комплекта за последние три десятилетия»
сегодня, 11:31Фото
Губерниев о СКА: «У Ларионова что‑то не клеится – не удивлюсь, если тренер поменяется в ближайшее время. ЦСКА постепенно выправляется, а Петербург подзавяз»
сегодня, 11:15
Начало матча «Калгари» – «Монреаль» задержали из-за проблем со светом. Большая половина освещения не работала, когда команды начали игру
сегодня, 10:49Видео
Назаров о СКА и ЦСКА: «Не нужно сбрасывать их со счетов – запас прочности и перспективы там есть. Турнирное положение выправится, все еще впереди»
сегодня, 10:35
Ко всем новостям
Последние новости
Форвард «Айлендерс» Энгвалл полностью пропустит сезон после операции на ноге
8 минут назад
Демидов о пасе на победный гол с «Калгари»: «Я обернулся и увидел Мэтисона. Знал, что его не заметят – соперники закрывали друг другу обзор»
20 минут назадВидео
Назаров о «Шанхае»: «Китайский проект радует, рука Галлана заметна. После ребрендинга и трансферов команда стала реальной силой»
сегодня, 12:44
«Монреаль» хочет продлить контракт с Мэтисоном. Клуб ценит лидерские качества 31-летнего защитника (Пьер ЛеБрюн)
сегодня, 11:44
Пашков о лидерстве «Металлурга» в КХЛ: «Провели неудачный сезон, не став ничего менять после победного финала. Этим летом извлекли урок – добавили огонька в атаке»
сегодня, 11:01
«Адмирал» подарил игровой свитер рэперу PHARAOH
сегодня, 10:06
Мурашов одержал 4 победы в 4 играх за фарм «Питтсбурга» в АХЛ. Голкипер стал 1-й звездой матча с «Лихай Вэлли»
сегодня, 09:23
Светлов о СКА: «Легионеры должны быть сильнее местных, а получается, что иностранцы – слабое звено. Команда включается эпизодами, в ряде моментов выглядит выхолощенной»
сегодня, 05:30
«Калгари» проиграл 7 матчей подряд. Команда обыграла только «Эдмонтон» в первой игре сезона, отыгравшись с 0:3
сегодня, 04:30
«Монреаль» выиграл 6 из 8 матчей в сезоне НХЛ. Команда Сен-Луи идет 2-й на Востоке
сегодня, 04:20