Дыняк о конфликте с Радуловым: «Погавкали друг на друга чуть-чуть. Трэш-ток должен присутствовать, но в меру»
Вчера «Ак Барс» победил «Локомотив» в игре FONBET чемпионата КХЛ (1:0).
– Какие эмоции после матча?
– Я люблю такой хоккей: все близко, много стычек, где-то перетекает в агрессию. Хоккей в стиле плей-офф. Знаем, что Ярославль – сильная команда. Готовились, видео смотрели.
– На льду пересекались сегодня с Александром Радуловым?
– Так, чуть-чуть «погавкали» друг на друга. Неотъемлемая часть нашей работы. Трэш-ток должен присутствовать, но в меру.
– В октябре пока ни одного поражения у «Ак Барса». Есть задача пройти месяц без поражений?
– Мы идем от игры к игре. Самая главная для нас игра – следующая, – сказал нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк.
