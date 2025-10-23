Дыняк о конфликте с Радуловым: «Погавкали друг на друга чуть-чуть. Трэш-ток должен присутствовать, но в меру»

Никита Дыняк прокомментировал конфликт с Александром Радуловым.

Вчера «Ак Барс » победил «Локомотив » в игре FONBET чемпионата КХЛ (1:0).

– Какие эмоции после матча?

– Я люблю такой хоккей: все близко, много стычек, где-то перетекает в агрессию. Хоккей в стиле плей-офф. Знаем, что Ярославль – сильная команда. Готовились, видео смотрели.

– На льду пересекались сегодня с Александром Радуловым?

– Так, чуть-чуть «погавкали» друг на друга. Неотъемлемая часть нашей работы. Трэш-ток должен присутствовать, но в меру.

– В октябре пока ни одного поражения у «Ак Барса». Есть задача пройти месяц без поражений?

– Мы идем от игры к игре. Самая главная для нас игра – следующая, – сказал нападающий «Ак Барса» Никита Дыняк .

