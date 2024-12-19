Американский вратарь «Динамо» Миска готов получить гражданство РФ: «Я обожаю вашу страну! Здесь очень чисто, есть все условия для детей и семьи, зимой невероятно красиво»

Американец Хантер Миска рассказал, почему хочет получить гражданство России.

Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил , что клуб намерен расстаться с 29-летним вратарем.

– Сопин сказал, что вы открыты к получению гражданства РФ.

– Да, я открыт ко всему. Я хочу продолжать играть в хоккей. Если появится возможность, которая позволит мне продолжить играть в России, то я бы, конечно, хотел ей воспользоваться.

– Примеры Пакетта и Менелла вдохновили вас?

– Да, 100%.

– Вам наверняка что-то рассказывали о России до того, как вы переехали сюда. Что успели выделить для себя в нашей стране за время пребывания здесь?

– Я обожаю вашу страну! Многие легионеры отмечают, и я соглашусь, что здесь очень чисто.

Как сказал в нашем разговоре до начала записи, здесь есть все условия для детей и семьи, это очень важно для меня, особенно когда мы отправляемся на выезд.

На выходных всегда есть возможность как-то занять детей – отвести в аквапарк или на какую-нибудь площадку в торговых центрах. Зимой тут невероятно красиво – столько новогодних и рождественских украшений и гирлянд. Я наслаждаюсь своим временем здесь.

– То есть вы не пожалели, что приехали в Россию?

– Ни на секунду! – сказал Миска.

Хантер начал выступать за московский клуб с этого сезона. Он провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая 90,8% бросков, и сделал 1 шатаут. Его подробная статистика – здесь .

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