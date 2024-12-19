Американский вратарь «Динамо» Миска готов получить гражданство РФ: «Я обожаю вашу страну! Здесь очень чисто, есть все условия для детей и семьи, зимой невероятно красиво»
Спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин сообщил, что клуб намерен расстаться с 29-летним вратарем.
– Сопин сказал, что вы открыты к получению гражданства РФ.
– Да, я открыт ко всему. Я хочу продолжать играть в хоккей. Если появится возможность, которая позволит мне продолжить играть в России, то я бы, конечно, хотел ей воспользоваться.
– Примеры Пакетта и Менелла вдохновили вас?
– Да, 100%.
– Вам наверняка что-то рассказывали о России до того, как вы переехали сюда. Что успели выделить для себя в нашей стране за время пребывания здесь?
– Я обожаю вашу страну! Многие легионеры отмечают, и я соглашусь, что здесь очень чисто.
Как сказал в нашем разговоре до начала записи, здесь есть все условия для детей и семьи, это очень важно для меня, особенно когда мы отправляемся на выезд.
На выходных всегда есть возможность как-то занять детей – отвести в аквапарк или на какую-нибудь площадку в торговых центрах. Зимой тут невероятно красиво – столько новогодних и рождественских украшений и гирлянд. Я наслаждаюсь своим временем здесь.
– То есть вы не пожалели, что приехали в Россию?
– Ни на секунду! – сказал Миска.
Хантер начал выступать за московский клуб с этого сезона. Он провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая 90,8% бросков, и сделал 1 шатаут. Его подробная статистика – здесь.
Вратарь «Динамо» играет дырявой ловушкой? Возможно! Хотя проблем много и без этого
Вратарь-мем из «Динамо» провел лучший матч в КХЛ. Вы больше не будете над ним смеяться
Курьез года в КХЛ: Миска уехал из ворот на отложенном штрафе – «Ак Барс» забил в пустые
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий