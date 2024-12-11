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Директор «Динамо» о Миске: «Прочитали, что Хантер открыт для получения гражданства РФ. Мы посодействуем, если он обратится к клубу»

Директор «Динамо» высказался о том, может ли Хантер Миска получить паспорт РФ.

– Два иностранца в «Динамо» уже получили российские паспорта: защитник Бреннан Менелл и форвард Седрик Пакетт. Кто‑то еще хочет к ним присоседиться?

– Возможно. Мы тут прочитали, что наш вратарь Хантер Миска в интервью сказал, что открыт для предложений по получению российского гражданства. Не в том смысле, что мы ему предлагаем взять российский паспорт. Это все‑таки идет по инициативе самого человека.

Но если Миска рассмотрит вариант, при котором он захочет взять российское гражданство, и обратится за консультацией к руководству клуба, конечно же, в «Динамо» ему посодействуют.

Другое дело, что ничего нового в этом плане нет. Хантер на эту тему с нами не разговаривал.

– Он вообще хороший вратарь? Такой казусный гол с «Ак Барсом» пропустил!

– Что мы думали о Миске, то и получили. Конечно, всегда хочется, чтобы он играл лучше и стабильнее. Но вот этот курьезный гол с Казанью – там ведь все среагировали, что удаление у «Ак Барса». И с нашей скамейки кричали ребята Хантеру, чтобы он побыстрее бежал меняться.

– А оказалось, это удаление у «Динамо», и казанцы забили вам в пустые ворота.

– Вы же видели, у нас несколько хоккеистов на льду даже развели руки. Это было комично в исполнении Миски, потому что нам забили нелепый гол и игра перевернулась. Но я бы Хантера никак не винил.

И до Казани он выдал три‑четыре очень приличных матча с хорошим коэффициентом и победами, – сказал спортивный директор «Динамо» Алексей Сопин.

Курьез года в КХЛ: Миска уехал из ворот на отложенном штрафе – «Ак Барс» забил в пустые

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
logoХантер Миска
натурализация
logoДинамо Москва
logoСедрик Пакетт
logoАк Барс
logoБреннан Менелл
logoКХЛ
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