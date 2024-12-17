Миска о сборной мира на КПК: «Кинэн кричал на нас после первого матча, сказал пару ласковых. Мне немного стыдно перед Железным Майком»
Сборная легионеров проиграла «России 25» (1:4) в первом матче, обыграла Казахстан (3:1) и проиграла Беларуси (1:6), завершив турнир на третьем месте.
– Что вы думаете о выступлении за сборную мира КХЛ? Как вам этот опыт?
– Это было весело. Рад, что приезжал в Санкт‑Петербург. Конечно, хотелось выиграть больше, чем один матч. Турнир пошел не по нашему плану – и все сложилось не так, как мы хотели.
Но для меня это еще был уникальный опыт, когда можно поиграть под руководством Майка Кинэна. Этот тренер и сейчас нацелен на результат. У него были высокие требования к нам. Мы очень старались, но… Мне немного стыдно и неудобно перед Майком. Но такова жизнь.
– Правда ли, что Кинэн пропесочил всю команду за поражение в первом матче от России?
– Да, он остается Железным Майком. Он хочет побеждать. А мы этого не смогли добиться. Показали не лучший свой хоккей.
Ну да, он покричал после первого матча на нас. Сказал нам пару ласковых… Мы понимали, что Кинэн расстроен. Так что без обид, – сказал вратарь «Динамо» и сборной мира КХЛ.
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