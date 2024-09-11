Вратарь «Динамо» играет дырявой ловушкой? Возможно! Хотя проблем много и без этого

Провальный старт.

«Динамо» крупно проиграло «Ладе» (3:6). Для команды Алексея Кудашова это второе поражение в трех матчах в начале регулярки-2024/25: ранее были проигрыш «Куньлуню» (1:3) и победа над «Северсталью» (3:1).

Все неудачи «Динамо» можно описать одним моментом – пятой пропущенной шайбой от «Лады». Детали эпизода: игроки «Динамо смотрят за броском Никиты Попугаева со входа в зону. Вратарь Хантер Миска вроде бы подставляет ловушку, но шайба залетает в сетку.

Как это вообще произошло?

Может, разглядим здесь?

Кажется, даже сам Хантер Миска ничего не понял. В матче с «Ладой» он изначально остался на скамейке, но в итоге все-таки вышел на замену. Беды с вратарями у «Динамо» (и особенно с Миской) по-прежнему продолжаются.

Кудашов бесконечно экспериментирует с составом – пока его задумки совсем не работают

По игре «Динамо» возникает много вопросов и без отсылок к вратарям.

Состав глобально не изменился с прошлого сезона, когда команда Кудашова выиграла Кубок Континента и дошла до второго раунда плей-офф (проиграли 0-4 «Трактору»). Клуб сохранил главную забивную тройку вместе с лучшим бомбардиром регулярки-2023/24 Никитой Гусевым (89 очков). Пришли и качественные новички: Максим Комтуа, Антон Слепышев, Артем Сергеев и другие.

Какое-то время мы даже хвалили команду , но сейчас поводов для положительных эмоций нет совсем. Звеньям «Динамо» явно не хватает сыгранности. Показательный пример – матч с «Куньлунем», когда команда Кудашова за полторы минуты до конца поменяла вратаря на шестого полевого. Тот так и не вышел : игроки на скамейке просто не догадались, что пора выскакивать на лед.

Главный тренер Алексей Кудашов в каждом матче демонстрирует новые эксперименты. До сих пор тренер почему-то не вернул привычное сочетание Гусев – Пакетт – Уил, которое разрывало лигу до этого. Первые два матча во втором звене с Уилом и Пакеттом провел Слепышев, а на игру с «Ладой» там его заменил Римашевский.

Гусев все время проводит в третьей тройке. Если до матча с «Ладой» Никита хотя бы набирал очки (1+1), то тут завершил игру с показателем полезности -2. По началу с ним играл Комтуа, теперь появился Рашевский – его в третьем периоде первой игры Кудашов и вовсе отправлял на лавку. В центре третьего звена все это время оставался О’Делл.

Все изменения Кудашов комментирует так: «Короткая предсезонка, в течение которой мы практически не играли полным составом. Поэтому я неслучайно говорил и это были не пустые слова, что мы залезем на сезон, и эксперименты будут проходить долго. Сентябрь, октябрь… Надеюсь, что устаканится к середине сезона, потому что наши новички только начинают понимать какие-то вещи, и сочетания у нас будут разные ».

У «Динамо» никак не складывается и игра в большинстве. Оно было лучшим во всей лиге в прошлом сезоне и приносило победы. Сейчас большинство спасло только с «Северсталью»: там команда Кудашова дважды забила в этом формате. Что было в остальных встречах: пассивность с «Куньлунем», которая привела к голу соперника в меньшинстве, и ноль реализации.

Пока радует только меньшинство. За девять собственных штрафов «Динамо» пропустило только раз – в матче с «Ладой» от Егора Черникова. Момент оказался по-настоящему непростым: после наброса по воротам шайба отскочила от вратаря, а ближе всех к ней оказался игрок «Лады».

Кудашов так охарактеризовал проигранный матч: «Игра получилась неструктурной, разбросанной. Такой же диалог был сейчас с игроками. Мы не можем так играть: одну смену так, а одну – так. Нельзя с такой готовностью, с такой самоотдачей выходить на игру ».

После первого периода в матче с «Ладой» команда Кудашова проигрывала 1:3 и в два раза уступала по броскам (8:16). Потом их количество значительно выросло (36), но реализация по-прежнему оставалась слабой.

До этого «Лада» проиграла два матча с общим счетом 1:6. Действующий обладатель Кубка Континента с ее напором не справился.

А что же все-таки происходит с вратарями «Динамо»?

Вратарский вопрос «Динамо» остро обсуждается с того самого второго раунда плей-офф, когда команда проиграла «Трактору». После этого клуб попрощался с Ильей Коноваловым и пригласил легионера Хантера Миску. Сезон-2024/25 клуб начал с парой вратарей Миска – Моторыгин. Если изначально Миска планировался первым номером, то сейчас однозначно не выигрывает конкуренцию.

В новом сезоне «Динамо» уже опробовало обоих голкиперов – не убедил никто. Миска вышел с «Куньлунем» и пропустил две шайбы с 20 бросков. Моторыгин вроде бы порадовал с «Северсталью»: провел всю игру, пропустил всего одну шайбу, показал 95,2% отраженных бросков. С «Ладой» все разладилось и у него: к 30-й минуте «Динамо» получило четыре шайбы. Моторыгин отправился на скамейку.

Тогда его и заменил Миска, который сыграл на уже привычном уровне: шесть сэйвов и тот самый гол (неужели ловушка и правда дырявая?).

Ситуация с вратарями и все эти поражения Кудашова не смущают. Тренер верит, что так команда готовится к победам: «Конечно, всегда лучше выигрывать, но, если в конце сезона эти поражения, которые сейчас бы были, дадут нам победу, я готов начать с поражений в 10 первых играх».

Готовы ли болельщики «Динамо» терпеть еще несколько подобных матчей?

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Фото: vk.com/dynamo ; РИА Новости /Владимир Федоренко, Владимир Астапкович