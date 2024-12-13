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Тренер вратарей «Динамо» о Миске: «Люди ждут его ошибок – им уже без разницы, что он делает. Здорово, что есть интерес болельщиков – Хантер стал популярным»

Тренер вратарей «Динамо» высказался о популярности Хантера Миски.

Американский голкипер вошел в состав бело-голубых перед началом сезона. В регулярном чемпионате на его счету 7 побед в 14 матчах и 90,8% сэйвов при коэффициенте надежности 2,81.

– У вас есть понимание, почему Хантер Миска стал самым популярным вратарем у российской прессы и у многих болельщиков? Ни одного игрока в лиге не обсуждают так активно, как каждое действие Миски.

– Мне кажется, что основной момент здесь заключается в том, что кандидатура вратаря в топ-клуб «Динамо» была самой обсуждаемой в КХЛ. Все сильно ждали, кого мы привезем. Мы подписали такую фигуру… Конечно, она была неоднозначна с точки зрения его статистики и того, откуда и с каким бэкграундом он приехал.

Естественно, что дальше игра Хантера уже рассматривалась под микроскопом. Где-то критика в его адрес была обоснованной, а где-то было видно, что люди просто ждут его ошибок и им уже без разницы, что он делает.

А так как он уже сам по себе стал популярным, то это все продолжается и люди за ним следят. Наверное, это здорово, что есть интерес у болельщиков и что люди его обсуждают.

Понимаете, это такая информация, на которую мы никак не можем повлиять. Мы можем контролировать только нашу работу и можем влиять лишь на то, что делаем на льду и на земле. С точки зрения психологии, мы можем влиять на то, как работаем и воспринимаем эту информацию.

Но с самим фактом того, есть информация или нет, мы ничего не сможем сделать, – сказал тренер вратарей «Динамо» Артем Яцкевич.

Курьез года в КХЛ: Миска уехал из ворот на отложенном штрафе – «Ак Барс» забил в пустые 

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Чемпионат»
logoХантер Миска
logoКХЛ
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logoДинамо Москва
психология
Артем Яцкевич
logoЧемпионат.com
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