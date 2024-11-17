Вратарь-мем из «Динамо» провел лучший матч в КХЛ. Вы больше не будете над ним смеяться

Хантер Миска – герой дня.

«Динамо» обыграло «Трактор» (4:3 Б). Максим Шабанов оформил дубль и догнал Никиту Гусева в гонке бомбардиров КХЛ (27 очков). Максим Комтуа поучаствовал во всех трех шайбах «Динамо», а Седрик Пакетт стал автором победного буллита (перед этим забил коньком – гол отменили).

Вот только настоящим героем матча с лидером Востока оказался вратарь «Динамо» Хантер Миска . За предыдущие 11 встреч он только раз появился в основе. Зато против «Трактора» Миска провел лучший матч в этом сезоне. Не смотрите на три пропущенные шайбы – 48 сэйвов Хантера были гораздо важнее для общего результата.

«Трактор» троллил Миску после предыдущего матча – теперь появился повод для красивого ответа

«Трактор» бесконечно доминировал – посмотрите хотя бы на статистику бросков за матч (51:19). На Хантера Миску выпала ощутимая нагрузка, но он справлялся с ней до последних минут основного времени.

Например, эффектно остановил выход Шабанова: перекрыл створ и поймал шайбу ловушкой, лежа на льду.

Другой пример удачных действий: Андрей Светлаков вроде бы отправлял шайбу в свободный угол, но Миска выставил щиток и справился сразу с несколькими попытками добивания.

Казалось, в конце третьего периода Миска вернулся на привычный уровень. За пять минут до сирены Михаил Котляревский сократил отставание «Трактора» до одной шайбы (Хантер не справился с открытым броском), а через 1:27 Максим Шабанов сравнял счет (попал в ближний угол). Даже эти голы не испортили эффект от игры Миски – потом он лишь раз пропустил на буллитах.

Миска наконец-то показал класс: отразил 94,1% бросков и сделал 48 сэйвов. До этого его личным рекордом были 37 спасений против минского «Динамо» (6:3). Важно, что и с таким уровнем нагрузки в КХЛ Миска еще не сталкивался. Всего в шести матчах соперники «Динамо» делали по воротам Хантера 30+ бросков. Часто он подводил в играх, где «Динамо» доминировало.

Тренер «Трактора» Бенуа Гру отдельно отметил игру Миски: «Сегодня вратарь «Динамо» Хантер Миска совершал много хороших сэйвов. Это легко сейчас сидеть и говорить, что мы нанесли 50 бросков, а соперник – 19, но ни один из этих бросков я не наносил лично. На мой взгляд, качество в этих бросках было, но вратарь соперника часто выручал ».

Интересно, что в октябре «Трактор» выиграл у «Динамо» со счетом 4:1. Тогда Миска тоже провел полный матч, но результат был совсем другим. В соцсетях «Трактора» потом появился такой пост :

Сейчас у «Динамо» возник подходящий момент для достойного ответа :

Моторыгин вытеснил Миску из основы «Динамо». Теперь что-то поменяется?

После проигрыша «Трактору» во втором раунде плей-офф (0-4) в команде осознали проблему с вратарями. Клуб искал нового надежного основного голкипера. На эту роль летом формально и подписывали Хантера Миску, а вторым номером планировался 21-летний Максим Моторыгин.

В первой же игре Миска не впечатлил – пропустил 2 шайбы с 20 бросков и подвел «Динамо» против «Куньлуня» (1:3). После этого Миска все реже выходил основным (а когда выходил – регулярно ошибался ). Начиная с октября, Хантер вообще отправился в запас на 10 матчей. За это время он только однажды сыграл против «Витязя» (4:3), где пропустил 3 шайбы с 15 бросков (83,3% ОБ).

Безальтернативным первым номером как раз стал Моторыгин. Всего он провел 17 игр, в 9 из которых одержал победы. В среднем Моторыгин отражает 93,1% бросков и со стороны выглядит намного надежнее Миски. На его счету уже три игры на ноль.

Интересно, что в начале сезона полноценно рассчитывать на Моторыгина тоже не получалось. Иногда он устраивал провалы – вроде матча с «Ладой» (3:6), где пропустил 4 шайбы с 15 бросков (78,9% ОБ).

На фоне проблем с вратарями «Динамо» поднимало в основу 30-летнего Евгения Ярославлева. До этого тот не играл в КХЛ и всю карьеру проводил в ВХЛ. Ярославлев дебютировал в середине октября против «Салавата» (4:2) и оказался полезен – 93,3% ОБ. В заявке на матч он тогда заменял именно Миску, но больше в КХЛ не выходил.

К середине третьего месяца регулярки у «Динамо» все постепенно налаживается – клуб поднялся на третье место Запада (35 очков). Актуальный вопрос: неужели «Динамо» все-таки может рассчитывать на Хантера Миску?

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Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Кондратюк