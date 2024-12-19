«Динамо» расстанется с Миской: «Тяжелое решение, но будем принимать его. Три взрослых вратаря – для чего это?»

Вратарь Хантер Миска покинет «Динамо».

– Тяжелое решение, но, наверное, будем принимать его, да.

– Вы расстанетесь с Миской?

– Ну, три взрослых вратаря – для чего это? Это даже и с моральной точки зрения...

Алексей, я вижу, как слеза покатилась по ваши глазам, – сказал с улыбкой спортивный директор «Динамо » Алексей Сопин журналисту Алексею Шевченко.

29-летний американец начал выступать за московский клуб с этого сезона. Он провел 14 матчей в Фонбет Чемпионате КХЛ, отражая 90,8% бросков, и сделал 1 шатаут. Его подробная статистика – здесь .

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