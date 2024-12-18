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Пашков о Подъяпольском в «Динамо»: «Реабилитация за неудачу с Миской. Потенциал Хантера ограничен – тех, кто продает второсортный товар, имеет смысл брать на заметку»

Александр Пашков прокомментировал переход Владислава Подъпольского в «Динамо».

Вчера бело-голубые выменяли 29-летнего голкипера из «Лады» за денежную компенсацию.

– С начала чемпионата было понятно, что «Динамо» не угадало с вратарем Миской. Было видно, что потенциал этого голкипера ограничен.

А самое главное, что не просматривалось желания что-то изменить. Казалось, что Миску все устраивало – от техники своей игры до, наверное, зарплаты. То есть потенциал этого хоккеиста выглядел ограниченным.

– Что скажете о Подъяпольском?

Подъяпольский – сформировавшийся, стабильный вратарь, со своей школой. Повторюсь, сильное приобретение. И определенная реабилитация наших менеджеров за неудачу с Миской.

– Вы изначально еще летом говорили, что Миска не взлетит.

– Здесь нашим селекционерам надо разделить вину с теми людьми, которые рекламировали этого вратаря и навязывали его покупателям. Тех, кто продает второсортный товар, –  имеет смысл брать на заметку, – заявил олимпийский чемпион Александр Пашков.

«Динамо» выменяло Подъяпольского у «Лады» на денежную компенсацию. Тольяттинцы получат около 100 млн рублей

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Russia-Hockey
logoАлександр Пашков
logoДинамо Москва
logoКХЛ
logoХантер Миска
logoВладислав Подъяпольский
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