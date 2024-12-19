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Конюшков о «СКА-Арене»: «Размеры впечатляют, смотришь наверх, а там три гигантских яруса – выглядит масштабно. В КХЛ сопоставимых дворцов нет»

Богдан Конюшков впечатлен размерами «СКА-Арены».

– Вы уже выступали за сборную России на Кубке Первого канала в прошлом году, но тогда матчи проходили в «Ледовом дворце», а сейчас на «СКА-Арене», вмещающей 21 500 зрителей (тренер СКА Роман Ротенберг говорил про 23 000 – Спортс’‘). Антураж впечатлил?

– «Торпедо» уже приезжало сюда по ходу плей-офф в прошлом сезоне. Сейчас такая же игра. Лед скользкий. Шайба круглая. Но атмосфера приятная. Рад, что пришло столько болельщиков.

Размеры, конечно, впечатляют. Смотришь наверх, а там три гигантских яруса. Выглядит масштабно. В КХЛ сопоставимых дворцов больше нет, – сказал защитник «Торпедо» Конюшков.

СКА опять показал удивительную посещаемость на «СКА-Арене». Что же это за магия?

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: RT
СКА-Арена
logoСКА
logoБогдан Конюшков
logoКХЛ
logoКубок Первого канала
сборная России U25
logoТорпедо
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