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  • Ротенберг о «СКА-Арене»: «Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать правильные, нужен свежий воздух. Уважаемые журналисты, вам дышится лучше?»
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Ротенберг о «СКА-Арене»: «Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать правильные, нужен свежий воздух. Уважаемые журналисты, вам дышится лучше?»

Роман Ротенберг пошутил про воздух «СКА-Арены» и скорость мысли и света.

– Можете сравнить «СКА-Арену» в плей-офф и сейчас, после реконструкции? 

Захар Бардаков: Весной мы здесь в плей-офф играли, но в целом заехали на сырую арену, если можно так выразиться. Ничего не было, как по мне, она была еще не очень готова. Сейчас – да. Подкрутили все детали. Хорошая атмосфера и как-то по-другому себя чувствуешь – лучше.

Михаил Воробьев: Да, согласен с Захаром. Ощущения прекрасные. Просто стараемся выходить и играть.

Роман Ротенберг: Даже здесь, в пресс-центре, дышится лучше. Вы заметили? Уважаемые журналисты, вам вопрос: «Вам дышится лучше»? Потому что работает кондиционер.

Это тоже очень важно. Скорость принятия решений выше скорости света, понимаете? Чтобы принимать правильные решения, нужен свежий воздух. Для журналистов важно первую очередь, – сказал главный тренер СКА после матча Фонбет Чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3).

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: сайт СКА
СКА-Арена
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ахахаха
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