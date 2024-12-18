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Ротенберг о генменеджере «Монреаля»: «Проделал сложный путь, чтобы посетить «СКА-Арену». Гости удивились масштабу, раньше их стадион был самым вместительным»

Роман Ротенберг рассказал о встрече с менеджерами «Монреаля».

Ранее стало известно, что матч Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3) посетили генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье.

«В Санкт-Петербурге в эти дни гостят наши коллеги из «Монреаль Канадиенс»: генеральный менеджер клуба Кент Хьюз, его советник, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Винсент Лекавалье и Николай Бобров, директор скаутинга клуба.

Всегда рады гостям! Тем более они проделали большой и сложный путь, чтобы прилететь сюда, посетить «СКА-Арену», встретиться и поговорить лично. Очень уважаю такой подход, это профессионально.

«Монреаль» – старейший и самый титулованный клуб НХЛ, а их стадион до открытия «СКА-Арены» был самой вместительной хоккейной ареной. В свое время я был там: невероятная атмосфера, шикарные болельщики.

Город действительно живет хоккеем, живет командой. Мнение руководителей такой организации невероятно ценно, к нему стоит прислушиваться. Приятно, что и Хьюз, и Лекавалье остались по-хорошему удивлены «СКА-Ареной»: масштабом, вместимостью, удобством стадиона, атмосферой, которую на трибунах создают наши болельщики.

Сегодня мы пообщались лично, обсудили развитие молодых игроков, клубную инфраструктуру, возможное взаимодействие по части детского хоккея, еще раз прогулялись по «СКА-Арене», зашли в подтрибунные помещения, раздевалку, медцентр, спортивный зал, гостиницу, на тренировочную арену и в другие помещения.

Очень интересный и полезный диалог, по многим вопросам наше мнение сходится. Самое главное – у нас общий взгляд на важность возвращения нашей страны на международную арену, ведь без матчей Россия – Канада хоккей немыслим.

До этого мы продуктивно пообщались летом, созванивались по видеосвязи. Важно сохранять международные связи, следить за трендами, обмениваться опытом – это обязательное условие прогресса», – написал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

Фото: t.me/rotenberg81

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: телеграм-канал Романа Ротенберга
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logoСборная Канады по хоккею с шайбой
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logoСборная России по хоккею с шайбой
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