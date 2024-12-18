Плющев о «СКА-Арене»: «Здоровая чаша, махина! Такого сооружения, как в Петербурге, в стране вообще нет. На 90% точно заполняется»
– Правильно ли поступил СКА, переехав на «СКА-Арену» по ходу сезона?
– Почему я должен обсуждать решение руководителей клуба и, может быть, города? В общем-то я был на «СКА-Арене» во время турнира, она восхищает. По-моему, у нас в стране вообще нет такого сооружения, как в Санкт-Петербурге.
А то, что они переехали… Значит, они так посчитали. Что же я буду обсуждать то, что они считают необходимым для них? По крайней мере, «СКА-Арена» заполняется, если не на 100%, то на 90% точно. Здоровая чаша, махина!
В Питере хоккей любят, поэтому почему бы не сработать на болельщиков? Все-таки там хоккей очень популярен, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
СКА опять показал удивительную посещаемость на «СКА-Арене». Что же это за магия?
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