Тренер «Айлендерс» Руа накричал на Рантанена после эпизода с травмой Романова: «Ты, #####, не доиграешь этот матч»
Главный тренер «Айлендерс» Патрик Руа накричал на форварда «Далласа» Микко Рантанена в матче регулярного чемпионата НХЛ.
Инцидент произошел на 60-й минуте игры, когда Рантанен нанес травму Александру Романову. Финский нападающий толкнул российского защитника в борт, после чего началась стычка.
«Ты, ##### (сволочь), не доиграешь этот матч!» – сказал Руа Рантанену. Судьи дали Микко 5+10 минут штрафа.
Позднее тренер ответил на вопрос об эпизоде.
«Надеюсь, с Романовым все будет в порядке. Не знаю, что это было, но скажу так: когда игрок развернут к тебе спиной, нужно сбросить темп. Все это знают.
Я горжусь тем, как парни ответили на это. Никто не был рад увидеть такую травму. Для меня это неуважение к нашим ребятам.
Такое не должно быть частью нашей игры», – заявил Руа.