Тренер «Айлендерс» Руа накричал на Рантанена после эпизода с травмой Романова: «Ты, #####, не доиграешь этот матч»

Патрик Руа накричал на Микко Рантанена за фол на Александре Романове.

Главный тренер «Айлендерс » Патрик Руа накричал на форварда «Далласа » Микко Рантанена в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент произошел на 60-й минуте игры, когда Рантанен нанес травму Александру Романову . Финский нападающий толкнул российского защитника в борт, после чего началась стычка.

«Ты, ##### (сволочь), не доиграешь этот матч!» – сказал Руа Рантанену. Судьи дали Микко 5+10 минут штрафа.

Позднее тренер ответил на вопрос об эпизоде.

«Надеюсь, с Романовым все будет в порядке. Не знаю, что это было, но скажу так: когда игрок развернут к тебе спиной, нужно сбросить темп. Все это знают.

Я горжусь тем, как парни ответили на это. Никто не был рад увидеть такую ​​травму. Для меня это неуважение к нашим ребятам.

Такое не должно быть частью нашей игры», – заявил Руа.