Сапего о возвращении на «СКА-Арену»: «Интерьер изменился: вывески новые повесили, лампочки. Лед такой же, разницы не чувствовалось»

Сергей Сапего рассказал об изменениях в интерьере «СКА-Арены».

СКА потерпел поражение от «Локомотива» со счетом 2:3 в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ. Это первый матч петербургского клуба после возвращения на «СКА-Арену».

– Был ли какой-то мандраж перед выходом на «СКА-Арену»?

– Да нет, на самом деле была обычная рядовая игра, на которую нужно было выходить и побеждать. Поэтому мандража не было. Просто выходил, старался делать то, что от меня требуется, и это и делал.

– То, что вы в составе сборной Беларуси играли на «СКА-Арене» на Кубке Первого канала, помогло быстрее адаптироваться к новым условиям?

– Конечно, это помогло. В какой-то мере мне и тем ребятам, кто был в сборной, полегче было.

– После сборной был всего день перед возобновлением чемпионата. Быстро переключились на клубную жизнь?

– Да, у нас персонал в СКА делает все возможное, чтобы ребята быстро восстанавливались, поэтому здесь никаких отговорок не может быть. Все были готовы играть.

– Смогли заметить какие-то изменения на «СКА-Арене»?

– Наверное, детали интерьера больше изменились, вывески где-то новые повесили. Какие-то огоньки добавили, лампочки. Поэтому, наверное, больше в интерьере. А так, на льду особо изменений нет.

– Лед такой же, какой был в Ледовом дворце?

– Да, такой же. Особо не чувствовалось разницы, – сказал защитник СКА Сергей Сапего.

Ротенберг о «СКА-Арене»: «После сборной пришлось перезалить лед, сделать идеальный за сутки невозможно, надо наращивать толщину. Уверен, он будет только лучше»