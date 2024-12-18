Ротенберг о генменеджере «Монреаля» на игре СКА: «Рады гостям – они побывали на лучшей арене в мире, здесь новые технологии. На КПК к нам прилетали из ЮАР, ОАЭ и стран БРИКС»
Ранее стало известно, что матч Фонбет чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (2:3) посетили генеральный менеджер канадского клуба Кент Хьюз и его спецсоветник по хоккейным операциям Винсент Лекавалье.
– На матче присутствовало руководство «Монреаля». Очевидно, смотрели Ивана Демидова. Знали ли вы об их приезде? Знал ли сам Ваня? Может, это накладывало дополнительный мандраж?
– Мы всегда рады, когда к нам прилетают гости. На Кубке Первого канала к нам прилетали гости из разных стран: и из Южной Африки, и из Турции, и из Арабских Эмиратов, и из стран БРИКС в целом. Мы всегда очень рады, когда к нам прилетают гости. Сегодня мы рады, что к нам приехали гости из Монреаля.
Они побывали на арене, которая по праву является лучшей в мире. Да, 20 лет назад я был на арене в Монреале – на тот момент этот стадион был лучшим в мире. На сегодняшний день лучшая арена здесь, в Санкт-Петербурге. Потому что она новее – новые технологии.
Много показателей, которые за нашу арену. Верю, что гости из Монреаля это ощутили. Они смотрели нашу игру, и мы с ними еще обязательно это обсудим. В целом сравним стили игры: как наша команда играет, как играют в НХЛ. Мы всегда обмениваемся опытом и берем многое на вооружение.
Обсудим в целом по развитию игроков и, конечно, обсудим, как Иван Демидов развивается, как он добавляет, и как он на в следующей игре еще улучшит реализацию.
Очень интересно всегда общаться, обмениваться опытом с такими уважаемыми людьми, которые прилетают к нам, проявляют такое уважение. Через весь мир пролетели, через Турцию, через Стамбул прилетели к нам и будут присутствовать и на следующей игре.
В среду у нас с ними переговоры, пообщаемся, будет обмен опытом. Мы всегда очень рады общаться, обмениваться опытом. Это нас развивает. Спасибо, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.
Ротенберг о 2:3: «Тики-таку с «Локомотивом» разыграть тяжело, но СКА создавал моменты. Был суровый, жесткий хоккей – наши ребята здорово себя проявили»
СКА опять показал удивительную посещаемость на «СКА-Арене». Что же это за магия?
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