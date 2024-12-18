Роман Ротенберг объяснил, как подсчитывают посещаемость матчей на «СКА-Арене».

СКА проиграл «Локомотиву » (2:3) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

– Какая общая вместимость «СКА-Арены»? Сегодня объявили, что на трибунах был 22 881 болельщик, но при этом верхний ряд был не полностью заполнен.

– Нужен счетчик. Вы останетесь на игру с «Торпедо »? Вам нужно дать счетчик. Вы всех посчитаете.

У нас заявлено, что 23 тысячи – это максимально возможное количество зрителей, но сюда добавляют ложи, волонтеров, которые всегда здесь работают….

Здесь огромная арена. Если всех посчитать, то получится рекорд. Есть к чему стремиться, будем тщательнее к этому относиться. Наша задача, чтобы на каждой игре был аншлаг.

Кто‑то, может, ушел во время игры. Здесь намного больше журналистов, чем в «Ледовом дворце », – сказал главный тренер СКА.

22 881 зритель посетил первый матч СКА после возвращения на «СКА-Арену»