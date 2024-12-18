Ротенберг – журналисту о «СКА-Арене»: «Вам нужно дать счетчик – всех зрителей посчитаете. Заявлено, 23 тысячи – максимум, но добавляют ложи, волонтеров. Если всех посчитать, получится рекорд»
СКА проиграл «Локомотиву» (2:3) в домашнем матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
– Какая общая вместимость «СКА-Арены»? Сегодня объявили, что на трибунах был 22 881 болельщик, но при этом верхний ряд был не полностью заполнен.
– Нужен счетчик. Вы останетесь на игру с «Торпедо»? Вам нужно дать счетчик. Вы всех посчитаете.
У нас заявлено, что 23 тысячи – это максимально возможное количество зрителей, но сюда добавляют ложи, волонтеров, которые всегда здесь работают….
Здесь огромная арена. Если всех посчитать, то получится рекорд. Есть к чему стремиться, будем тщательнее к этому относиться. Наша задача, чтобы на каждой игре был аншлаг.
Кто‑то, может, ушел во время игры. Здесь намного больше журналистов, чем в «Ледовом дворце», – сказал главный тренер СКА.
22 881 зритель посетил первый матч СКА после возвращения на «СКА-Арену»
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