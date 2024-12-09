Рыбин о Шестеркине: «Он один из лучших вратарей. Не всегда контракт олицетворяет лучшего или худшего игрока в НХЛ. Есть Сегин – он и близко на 10 млн не играет»

Максим Рыбин высказался о новом контракте Игоря Шестеркина с «Рейнджерс».

28-летний вратарь подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).

Экс-игрок «Спартака» и СКА ответил на вопрос о том, считает ли он Шестеркина лучшим вратарем НХЛ на фоне подписания рекордного контракта.

«Он один из лучших. Не всегда контракт олицетворяет лучшего или худшего хоккеиста в НХЛ . Тот же в лиге есть Тайлер Сегин с контрактом под десять миллионов (9,85 млн – Спортс’‘).

Но очевидно, что он и близко не показывает игру согласно такому контракту. Поэтому скажу, что Шестеркин один из лучших вратарей», – сказал Рыбин.

Шестеркин – самый богатый вратарь в истории НХЛ! Подписался на 8 лет и $92 млн