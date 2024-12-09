Рыбин о Шестеркине: «Он один из лучших вратарей. Не всегда контракт олицетворяет лучшего или худшего игрока в НХЛ. Есть Сегин – он и близко на 10 млн не играет»
Максим Рыбин высказался о новом контракте Игоря Шестеркина с «Рейнджерс».
28-летний вратарь подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).
Экс-игрок «Спартака» и СКА ответил на вопрос о том, считает ли он Шестеркина лучшим вратарем НХЛ на фоне подписания рекордного контракта.
«Он один из лучших. Не всегда контракт олицетворяет лучшего или худшего хоккеиста в НХЛ. Тот же в лиге есть Тайлер Сегин с контрактом под десять миллионов (9,85 млн – Спортс’‘).
Но очевидно, что он и близко не показывает игру согласно такому контракту. Поэтому скажу, что Шестеркин один из лучших вратарей», – сказал Рыбин.
Шестеркин – самый богатый вратарь в истории НХЛ! Подписался на 8 лет и $92 млн
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: LiveResult
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