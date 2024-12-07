Каменский о контракте Шестеркина: «Если «Рейнджерс» дают такие деньги, значит, Игорь заслужил. Для полного счастья ему не хватает Кубка Стэнли»

Валерий Каменский высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.

Ранее появилась информация о том, что россиянин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ . Клуб пока не объявил о подписании договора.

«Если Шестеркин действительно подписал новый контракт с «Рейнджерс », то его можно только поздравить. Если клуб дает такие деньги, значит, Игорь заслужил их своими достижениями.

Конечно, для полного счастья ему не хватает Кубка Стэнли, но он к этому будет стремиться. Думаю, любой хоккеист, который не выигрывал Кубок , будет всеми силами идти к нему», – сказал вице-президент по развитию Фонбет Чемпионата КХЛ, обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский.