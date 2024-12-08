«Рейнджерс» объявили о контракте с Шестеркиным – на 8 лет и 11,5 млн долларов в год.
«Рейнджерс» подписали с Игорем Шестеркиным новый контракт на 8 лет.
Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Крис Друри. Соглашение вступит в силу с сезона-2025/26.
Ранее сообщалось, что зарплата российского голкипера по новому контракту с «Рейнджерс» составит 11,5 млн долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ.
Действующий договор 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Средняя годовая зарплата Шестеркина составляет 5,66 млн за сезон.
Он выступает за «Рейнджерс» с сезона-2019/20. В 2022 году Игорь стал обладателем приза «Везина Трофи», вручаемого лучшему вратарю сезона. Со статистикой вратаря в лиге можно ознакомиться здесь.
Изображение: nhl.com/rangers
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: официальный сайт НХЛ
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