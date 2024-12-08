«Рейнджерс» объявили о контракте с Шестеркиным – на 8 лет и 11,5 млн долларов в год.

«Рейнджерс» подписали с Игорем Шестеркиным новый контракт на 8 лет.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Крис Друри . Соглашение вступит в силу с сезона-2025/26.

Ранее сообщалось , что зарплата российского голкипера по новому контракту с «Рейнджерс» составит 11,5 млн долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ .

Действующий договор 28-летнего россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2025 года. Средняя годовая зарплата Шестеркина составляет 5,66 млн за сезон.

Он выступает за «Рейнджерс » с сезона-2019/20. В 2022 году Игорь стал обладателем приза «Везина Трофи», вручаемого лучшему вратарю сезона. Со статистикой вратаря в лиге можно ознакомиться здесь .

Изображение: nhl.com/rangers