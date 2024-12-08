Кравчук о новом контракте Шестеркина: «Большие деньги – большие ожидания. Нью-Йорк – особый город, давление на Игоря будет только возрастать. Уверен, что он все это знает»

Игорь Кравчук высказался новом контракте Игоря Шестеркина с «Рейнджерс».

28-летний вратарь подписал новое соглашение с клубом из Нью-Йорка на 8 лет и 92 миллиона долларов (средняя годовая зарплата – 11,5 млн, рекорд для вратарей в истории лиги).

– Как прокомментируете контракт Шестеркина?

– Игоря можно поздравить с большим событием в его жизни. Такая высокая оценка со стороны «Рейнджерс » говорит об абсолютном доверии нашему вратарю.

Но расслабляться нет никакого смысла. Это профессиональный хоккей – все самое сложное еще впереди.

– Что конкретно?

– Большие деньги – большие ожидания. Давление на Игоря будет только возрастать – и прессы, и болельщиков, и менеджмента. Все проходят этот непростой путь, один из последних примеров – коллега Шестеркина Сергей Бобровский. Он в блестящем стиле выиграл последний Кубок Стэнли, но при этом на одном из этапов действия своего многолетнего контракта вытерпел определенное давление.

При этом «Рейнджерс» – особый клуб, Нью-Йорк – особый город. Там, образно говоря, унести деньги еще сложнее. Но я уверен, что Шестеркин все это знает и понимает, так что все будет нормально.

– Для вас такой прогресс Шестеркина в НХЛ – сюрприз?

– Нет. Впервые обратил на него пристальное внимание на чемпионате мира U-18 в Сочи, я тренировал эту команду.

Игорь в то время выделялся. Именно вратарским спокойствием, определенной игровой культурой. Было понятно, что при правильной работе его ждет большое будущее. Так и произошло, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Шестеркин – самый богатый вратарь в истории НХЛ! Подписался на 8 лет и $92 млн