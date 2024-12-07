Крикунов о контракте Шестеркина: «В НХЛ просто так ничего не дают. Он весьма удачно играет этот год. Сейчас пошла мода на российских вратарей, все их хотят взять»
Владимир Крикунов высказался о новом контракте Игоря Шестеркина.
Ранее появилась информация о том, что россиянин подписал новый 8-летний контракт с «Рейнджерс» на 11,5 млн долларов в год. Это рекордная сумма для вратарей в истории НХЛ. Клуб пока не объявил о подписании договора.
«Раз они дают, значит, заслужил. В НХЛ просто так ничего не дают, деньги они считать умеют. Деньги же у них частные, а не собственные. Я думаю, они все продумали и просчитали в деле с его контрактом.
Шестеркин этот год играет весьма удачно. Наверное, есть и посильнее вратари в НХЛ. Пошла же сейчас мода на российских вратарей, все их хотят взять», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Советский спорт»
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