Плющев о Цыплакове: «Не удивлен его успехам в НХЛ. Человек не в белых перчатках играет, умеет держать удар. Удивительно, что «Спартак» не предложил ему достойный контракт»

Владимир Плющев поделился мнением об игре Максима Цыплакова.

26-летний форвард перешел в «Айлендерс » из «Спартака » этим летом. На его счету 14 (4+10) очков за 27 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.

«Я парня видел и знаю давно, он рос на моих глазах, так что для меня нет ничего удивительного в том, что у него неплохо получается в НХЛ . У Максима отличная хоккейная генетика.

На протяжении всех последних сезонов в «Спартаке » он был лидером с бойцовским характером. Человек не в белых перчатках играет, так что ему было не так сложно адаптироваться к этой игре в НХЛ, он умеет держать удар, да и сам не из мягких игрушек. Так что я совсем не удивлен его успехам.

Для меня скорее удивительно то, что «Спартак» ему не смог предложить достойный контракт. Не знаю, по какой причине», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев .

Плющев о возрасте отъезда в НХЛ: «Оптимально в 25-26 лет – это уже мужчины, а не мальчики. Исключения всегда есть, тот же Ковальчук в молодые годы адаптировался»

Цыплаков забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Он 5-й в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 14 очков в 27 играх