Плющев о Цыплакове: «Не удивлен его успехам в НХЛ. Человек не в белых перчатках играет, умеет держать удар. Удивительно, что «Спартак» не предложил ему достойный контракт»
26-летний форвард перешел в «Айлендерс» из «Спартака» этим летом. На его счету 14 (4+10) очков за 27 матчей в регулярном чемпионате НХЛ.
«Я парня видел и знаю давно, он рос на моих глазах, так что для меня нет ничего удивительного в том, что у него неплохо получается в НХЛ. У Максима отличная хоккейная генетика.
На протяжении всех последних сезонов в «Спартаке» он был лидером с бойцовским характером. Человек не в белых перчатках играет, так что ему было не так сложно адаптироваться к этой игре в НХЛ, он умеет держать удар, да и сам не из мягких игрушек. Так что я совсем не удивлен его успехам.
Для меня скорее удивительно то, что «Спартак» ему не смог предложить достойный контракт. Не знаю, по какой причине», – сказал бывший тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев о возрасте отъезда в НХЛ: «Оптимально в 25-26 лет – это уже мужчины, а не мальчики. Исключения всегда есть, тот же Ковальчук в молодые годы адаптировался»
Цыплаков забросил 4-ю шайбу в сезоне в матче с «Сиэтлом». Он 5-й в гонке бомбардиров среди новичков НХЛ – 14 очков в 27 играх
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