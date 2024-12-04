Плющев о 17 игроках СКА в «России 25»: «Обсуждать состав сборной – дело неблагодарное и некорректное. Тарасова тоже критиковали, но он выигрывал Олимпийские игры»

Владимир Плющев прокомментировал состав «России 25» на Кубок Первого канала.

Сегодня была оглашена заявка команды Романа Ротенберга на турнир, который пройдет в Санкт-Петербурге в декабре. В состав попали 17 игроков СКА .

«Обсуждать состав сборной – дело неблагодарное и некорректное. За него отвечает тренер – ему и надо адресовать вопрос. Он диктует стратегию игры и выбирает хоккеистов, которые способны ее реализовать. Скорее всего, поэтому и была сделана ставка на игроков СКА, которые хорошо знакомы с требованиями штаба.

Но в целом за выбор состава тренеров сборной критиковали всегда. Взять, к примеру, Анатолия Тарасова , у которого железно человек 12 из ЦСКА играли. Много было критики в его адрес за это, но такой подбор позволял ему воплощать в жизнь свои задумки и выигрывать чемпионаты мира, Европы и Олимпийские игры», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.