Плющев о возрасте отъезда в НХЛ: «Оптимально в 25-26 лет – это уже мужчины, а не мальчики. Исключения всегда есть, тот же Ковальчук в молодые годы адаптировался»
Владимир Плющев назвал наиболее подходящий возраст хоккеиста для отъезда в НХЛ.
«Могу согласиться с тем, что 25-26 лет – оптимальный возраст для этого, потому что это уже не мальчики, а мужчины. В этом возрасте ребята уже знают определенный толк и в обычной, и в хоккейной жизни, могут постоять за себя.
Всегда есть исключения из правил. Тот же Илья Ковальчук в молодые годы адаптировался, но это уникальный случай, сравнивать его с другими нельзя.
А так, 25-26 лет действительно является возрастом, когда человек предрасположен принимать решение осознанно, а не на эмоциях. Да и в хоккее уже почувствовали себя мужичками», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Плющев о Мичкове и Овечкине: «Двух одинаковых игроков не бывает, не нужно их сравнивать. Они по характеру и по фактуре разные»
Опубликовал: Максим Федер
Источник: «ВсеПроСпорт»
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