Плющев о Мичкове и Овечкине: «Двух одинаковых игроков не бывает, не нужно их сравнивать. Они по характеру и по фактуре разные»
Владимир Плющев высказался о сравнении Матвея Мичкова с Александром Овечкиным.
Он ответил на вопрос о том, можно ли сравнить игру Мичкова и Овечкина.
«Двух одинаковых игроков не бывает, сравнивать их не обязательно и не нужно. Потому что они по характеру и по фактуре люди разные, манера игры тоже отличается.
То, что он может стать неплохим игроком и зарекомендовать себя с большой буквы... Все в его руках. Его природа одарила хорошими качествами, но есть вещи, которые надо наверняка в себе упрощать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
Мичков впервые в карьере набрал 3 очка. Все – за один период!
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Спорт-Экспресс»
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