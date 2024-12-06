Плющев о Мичкове и Овечкине: «Двух одинаковых игроков не бывает, не нужно их сравнивать. Они по характеру и по фактуре разные»

Владимир Плющев высказался о сравнении Матвея Мичкова с Александром Овечкиным.

Он ответил на вопрос о том, можно ли сравнить игру Мичкова и Овечкина .

«Двух одинаковых игроков не бывает, сравнивать их не обязательно и не нужно. Потому что они по характеру и по фактуре люди разные, манера игры тоже отличается.

То, что он может стать неплохим игроком и зарекомендовать себя с большой буквы... Все в его руках. Его природа одарила хорошими качествами, но есть вещи, которые надо наверняка в себе упрощать», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.

Мичков впервые в карьере набрал 3 очка. Все – за один период!