Владимир Плющев: «В КХЛ сейчас и близко нет таких звезд, как Харламов, Зимин. Нет и людей уровня Быкова или Крутова»
«Когда у нас нет особенно ярких игроков в командах, это влияет на средний уровень клубов. Они и есть многие средние сейчас, все подравнялись по мастерству, а это значит, что чего-то яркого и восхитительного болельщики не видят.
По крайней мере, в КХЛ сейчас и близко нет таких звезд, как Харламов, Зимин. Нет и людей уровня Быкова или Крутова.
А то, что идет упорная борьба в КХЛ, говорит о том, что команды выровнялись по качеству, а не о том, что есть яркие лидеры, которые выделяются из толпы.
Все идут ровненько по очкам и на Западе, и на Востоке. У всех есть удачные и не очень удачные матчи, но болельщикам это нравится. Любая команда может обыграть любую, по крайней мере в первой восьмерке. Наверное, это одна из причин роста посещаемости», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.
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