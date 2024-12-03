Владимир Плющев: «В КХЛ сейчас и близко нет таких звезд, как Харламов, Зимин. Нет и людей уровня Быкова или Крутова»

Владимир Плющев высказался о росте посещаемости матчей Фонбет Чемпионата КХЛ.

«Когда у нас нет особенно ярких игроков в командах, это влияет на средний уровень клубов. Они и есть многие средние сейчас, все подравнялись по мастерству, а это значит, что чего-то яркого и восхитительного болельщики не видят.

По крайней мере, в КХЛ сейчас и близко нет таких звезд, как Харламов , Зимин . Нет и людей уровня Быкова или Крутова .

А то, что идет упорная борьба в КХЛ , говорит о том, что команды выровнялись по качеству, а не о том, что есть яркие лидеры, которые выделяются из толпы.

Все идут ровненько по очкам и на Западе, и на Востоке. У всех есть удачные и не очень удачные матчи, но болельщикам это нравится. Любая команда может обыграть любую, по крайней мере в первой восьмерке. Наверное, это одна из причин роста посещаемости», – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.