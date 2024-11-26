Рирден не возглавит «Авангард» («Матч ТВ»)
Тренер Тодд Рирден не возглавит «Авангард».
Об этом сообщает «Матч ТВ».
Сегодня появилась информация о том, что Рирден подписал контракт с «Авангардом» и омский клуб больше не ищет главного тренера.
Телеканал запросил информацию через свой источник, приближенный к ситуации. Через него Тодд Рирден подтвердил, что не едет в Россию и не будет работать в «Авангарде».
Команда, которую возглавляет Сергей Звягин, находится на 8-й позиции в таблице Восточной конференции.
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
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