Разин после 1:2 от «Авангарда»: «Реализация страдает. Некоторые ребята играют хуже, чем в прошлом сезоне. Козыри Петунина на пятаке нивелируются тем, что партнеры не доводят до него шайбу»

Андрей Разин подвел итоги матча против «Авангарда» (1:2 Б).

«Мы хорошо играли, владели инициативой, практически не давали шансов сопернику. Реализация страдает. Имея столько моментов, забивать один гол – конечно, мало. Но мы могли выиграть и с одним голом. К сожалению, удаление в конце матча повлияло на исход.

Мы бьем буллиты на тренировках. Исполняли те ребята, которые реализовывали их в наших импровизированных буллитах.

У нас было всего одно большинство. К сожалению, некоторые ребята играют хуже, чем в прошлом сезоне. Козыри того же Саши Петунина на пятаке нивелируются тем, что партнеры не доводят шайбу до него», – сказал главный тренер «Металлурга » Андрей Разин .