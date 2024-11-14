Рирден отказался возглавить «Авангард» из-за семейных обстоятельств – тренеру уже оформляли визу в Россию. Клубу нужен специалист только с опытом в НХЛ
Тодд Рирден не возглавит «Авангард».
Американский специалист отказался от назначения на должность главного тренера клуба из-за семейных обстоятельств.
Согласование условий с тренером было на финальной стадии, ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Но в последний момент Рирден отказался, сославшись на семейные обстоятельства, сообщил «Матч ТВ».
Для «Авангарда» обязательным условием при поиске нового главного тренера является опыт работы в НХЛ.
Команда, которую возглавляет Сергей Звягин, находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 24 матчах.
Ранее сообщалось, что «Авангард» также интересуется Жераром Галланом и Тоддом Маклелланом.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Матч ТВ»
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