Рирден отказался возглавить «Авангард» из-за семейных обстоятельств – тренеру уже оформляли визу в Россию. Клубу нужен специалист только с опытом в НХЛ

Тодд Рирден не возглавит «Авангард».

Американский специалист отказался от назначения на должность главного тренера клуба из-за семейных обстоятельств.

Согласование условий с тренером было на финальной стадии, ему уже оформляли рабочую визу в Россию. Но в последний момент Рирден отказался, сославшись на семейные обстоятельства, сообщил «Матч ТВ ».

Для «Авангарда » обязательным условием при поиске нового главного тренера является опыт работы в НХЛ .

Команда, которую возглавляет Сергей Звягин, находится на 10-й позиции в таблице Восточной конференции, набрав 20 очков в 24 матчах.

Ранее сообщалось, что «Авангард» также интересуется Жераром Галланом и Тоддом Маклелланом.