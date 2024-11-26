Шевченко сообщил, что «Авангард» и Рирден подписали договор. Клуб уже не ищет нового тренера

Алексей Шевченко заявил, что Тодд Рирден еще может возглавить Авангард.

Ранее сообщалось , что специалист отказался от назначения на пост главного тренера команды из-за семейных обстоятельств.

«Мне сказали, что контракт уже подписан. И никого не ищут. Рирден – это человек, который возглавит «Авангард ».

Просто вопрос в том, решит он проблему или нет», – сообщил журналист Алексей Шевченко .

Американский специалист возглавлял «Вашингтон» в НХЛ, а также работал в тренерском штабе «Питтсбурга».