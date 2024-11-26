Шевченко сообщил, что «Авангард» и Рирден подписали договор. Клуб уже не ищет нового тренера
Алексей Шевченко заявил, что Тодд Рирден еще может возглавить Авангард.
Ранее сообщалось, что специалист отказался от назначения на пост главного тренера команды из-за семейных обстоятельств.
«Мне сказали, что контракт уже подписан. И никого не ищут. Рирден – это человек, который возглавит «Авангард».
Просто вопрос в том, решит он проблему или нет», – сообщил журналист Алексей Шевченко.
Американский специалист возглавлял «Вашингтон» в НХЛ, а также работал в тренерском штабе «Питтсбурга».
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: канал «СЭ Хоккейный» на YouTube
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