«Авангард» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Звягина сравняла счет за 37 секунд до конца 3-го периода и обыграла «Металлург» по буллитам
«Авангард» обыграл «Металлург» (2:1 Б) в матче Фонбет Чемпионата КХЛ.
Наиль Якупов забил гол на отметке 59:23, сравняв счет в матче. Решающий буллит забросил Рид Буше.
Это четвертая победа команды тренера Сергея Звягина в пяти последних играх.
На данный момент «Авангарда» занимает восьмое место в таблице Востока, набрав 28 очков в 29 играх.
В следующем матче, 28 ноября, команда сыграет с «Автомобилистом».
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: Спортс”
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости