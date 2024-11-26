Сергей Звягин: «Серебряков хорошо вошел, помог «Авангарду». Мы уверен в каждом из наших вратарей»
Сергей Звягин высказался после матча против «Металлурга» (2:1 Б).
«Авангард» выиграл 3-ю игру подряд.
«Меркли и Воронков сыграли хорошо. Егор провел чуть меньше времени, но действовал надежно. Райан показал, как он обращается с шайбой, как умеет находить тонкий пас. Его качество технического исполнения на хорошем уровне.
Никита Серебряков хорошо вошел, помог команде. Но хочу напомнить, что первую победу в этой серии мы одержали с Павлом Хомченко в воротах.
Мы уверен в каждом из наших вратарей. Будем решать, кто выйдет в следующей игре. Никита выполняет свою работу хорошо», – сказал главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин.
«Авангард» выиграл 4 из 5 последних матчей. Команда Звягина сравняла счет за 37 секунд до конца 3-го периода и обыграла «Металлург» по буллитам
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: официальный сайт КХЛ
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