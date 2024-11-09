Фисенко о задолженности «Лады» по зарплатам: «Представитель губернатора заверил, что долги будут погашены, просто есть некие нюансы относительно бюджета Самарской области»
Ранее Фисенко провел встречу с помощником губернатора Самарской области.
«Разговор прошел хорошо, мы познакомились. Представитель губернатора нас заверил, что долги будут погашены, просто есть некие нюансы относительно бюджета Самарской области.
Но ничего страшного – мы с пониманием относимся к этой ситуации.
Нас хорошо кормят, мы живем в хорошем отеле, все в порядке. Особо не отвлекаемся на лишние разговоры. Нас заверили, что все будет в порядке, поэтому для нас, хоккеистов и тренерского штаба, все предельно ясно.
Мы понимаем, что долги будут закрыты, и думаем только о своей работе», – сказал капитан «Лады» Михаил Фисенко.
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