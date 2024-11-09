Фисенко о задолженности «Лады» по зарплатам: «Представитель губернатора заверил, что долги будут погашены, просто есть некие нюансы относительно бюджета Самарской области»

Михаил Фисенко высказался о задолженности «Лады» перед игроками.

Ранее Фисенко провел встречу с помощником губернатора Самарской области.

«Разговор прошел хорошо, мы познакомились. Представитель губернатора нас заверил, что долги будут погашены, просто есть некие нюансы относительно бюджета Самарской области.

Но ничего страшного – мы с пониманием относимся к этой ситуации.

Нас хорошо кормят, мы живем в хорошем отеле, все в порядке. Особо не отвлекаемся на лишние разговоры. Нас заверили, что все будет в порядке, поэтому для нас, хоккеистов и тренерского штаба, все предельно ясно.

Мы понимаем, что долги будут закрыты, и думаем только о своей работе», – сказал капитан «Лады» Михаил Фисенко .

Олег Браташ: «Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются обязательства по поводу зарплат и премиальных»