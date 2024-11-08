Браташ о лакроссе Шараканова: «Я был восхищен. Не видел, чтобы он их тренировал. Может, по ночам где-то? До шедеврального гола шла равная игра»

Олег Браташ высказался о лакросс-голе Магомеда Шараканова в матче с «Динамо».

«Лада» в выездном матче обыграла московский клуб (3:2). Шараканов играет за команду из Тольятти на правах аренды из «Динамо ».

– Я скажу, что шла равная игра до шедеврального гола нашего молодого человека по фамилии Шараканов. Его гол долго будет летать по всяким хит-парадам.

Такое впечатление, что после его гола команда поймала кураж, доминировала и много атаковала в зоне соперника. Было видно, что сами получают удовольствие.

Забили еще один гол, а потом нелепая несогласованность привела ко второй пропущенной шайбе, и все поменялось – снова пошла равная игра. Слава богу, что смогли удержать победу, хотя и не играли на удержание, а имели много шансов забить. Не использовали, но хотели забить.

– Не боитесь, что после таких голов «Динамо» захочет забрать Шараканова назад?

– Если честно, мы в «Ладе» много чего боимся, и вот этого – в последнюю очередь.

– Вам не обидно, что вы сейчас наигрываете игрока фактически для другой команды?

– А потом он уедет в НХЛ, значит, мы здесь в России готовим игроков для НХЛ? Мы готовим игрока для российского хоккея. Талантливый парень. В данный момент он находится в нашей команде, и мы его развиваем.

– Как вы в целом относитесь к лакросс-голам? Некоторые главные тренеры запрещают делать подобные вещи, например, один тренер в НХЛ запрещает так делать своему форварду. Наверное, вы понимаете, о ком идет речь.

– Не знаю. О ком?

– Джон Торторелла и Матвей Мичков в «Филадельфии».

– Он ему не разрешает забивать голы?

– Нет, но лакроссы не любит. А вы как относитесь?

– Видимо, он боялся, что я их ему запрещу, поэтому я не видел, чтобы он их тренировал. Может, по ночам где-то? Я ни разу не видел, чтобы он это тренировал. Но как можно запрещать забивать голы?

Я был просто восхищен. Естественно, что он с листа бы так не исполнил, значит он это пробовал. Просто не при мне. Может, во время индивидуальной работы он это делал. Но для меня это стало приятным откровением, – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ .