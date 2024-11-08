Олег Браташ: «Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются обязательства по поводу зарплат и премиальных»
Олег Браташ высказался о финансовых сложностях в «Ладе».
Ранее губернатор Самарской области поручил разобраться с задержками по зарплате в клубе.
В пятницу «Лада» в выездном матче обыграла «Динамо» со счетом 3:2.
«Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются контрактные обязательства со стороны клуба по поводу выплаты зарплат и премиальных.
Мы должны выполнять свою работу, чтобы потом требовать исполнения других обязательств», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ.
«Лада» выплатила зарплату игрокам за сентябрь, есть задержка аванса за октябрь. В клубе планируют погасить задолженность в ближайшее время
«Ладе» предлагают отправлять экипировку на матчи автобусом, а не самолетом. В клубе задержки зарплаты и отсутствуют премии (Алексей Шевченко)
Опубликовала: Екатерина Подгорная
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости