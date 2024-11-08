Олег Браташ: «Есть основания переживать за участие «Лады» в следующем сезоне, когда не соблюдаются обязательства по поводу зарплат и премиальных»

Олег Браташ высказался о финансовых сложностях в «Ладе».

Ранее губернатор Самарской области поручил разобраться с задержками по зарплате в клубе.

В пятницу «Лада» в выездном матче обыграла «Динамо» со счетом 3:2.

«Есть основания переживать за участие «Лады » в следующем сезоне, когда не соблюдаются контрактные обязательства со стороны клуба по поводу выплаты зарплат и премиальных.

Мы должны выполнять свою работу, чтобы потом требовать исполнения других обязательств», – сказал главный тренер «Лады» Олег Браташ .

«Лада» выплатила зарплату игрокам за сентябрь, есть задержка аванса за октябрь. В клубе планируют погасить задолженность в ближайшее время

«Ладе» предлагают отправлять экипировку на матчи автобусом, а не самолетом. В клубе задержки зарплаты и отсутствуют премии (Алексей Шевченко)