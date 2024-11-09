Защитник «Динамо» Кудашов о 2:3 от «Лады»: «Мы прозевали начало игры, вышли неготовыми. Они не играли 9 дней, и, возможно, были более свежими. У нас была третья игра через день»
Артем Кудашов оценил поражение от «Лады» (2:3).
«Не могу сказать, что «Лада» настолько неудобный соперник для «Динамо». В принципе обычная команда. Просто бывают такие периоды, что тут зависит не от команды. Это мы прозевали все начало игры, так как вышли неготовыми. Когда уже включились, тогда потихоньку стали отыгрывать, но все равно нельзя так начинать игру.
Может быть, сказалась та пауза, которая была у «Лады» перед матчем с нами — они не играли девять дней, и, возможно, были более свежими. У нас была третья игра через день. Может быть, это и сказалось», — сказал защитник московского «Динамо».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
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